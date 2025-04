Joshua Silveira vence na PFL e avança às semifinais do GP dos médios

Na rodada desta sexta-feira (18) da PFL, realizada no Universal Studios Florida, Joshua Silveira deu mais um passo rumo ao cinturão dos pesos-médios (84 kg) e ao prêmio de 500 mil dólares (cerca de R$ 2,9 milhões). Com uma performance segura e dominante, ele superou Mike Shipman por decisão unânime e garantiu vaga nas semifinais do torneio. Por trás da ascensão de Joshua está uma história de legado - ele é filho de Conan Silveira, brasileiro fundador e headcoach da American Top Team, uma das academias mais renomadas da história do MMA.

O confronto, que aconteceu no card preliminar, foi marcado por controle eficiente no clinch e quedas bem executadas, neutralizando as investidas do adversário. O triunfo consolidou a posição do atleta na chave, uma vez que ele enfrentará Fabian Edwards na próxima fase, em junho. Com o resultado, Joshua se aproxima e mantém viva a chance de conquistar o seu primeiro título na PFL.

A rodada ainda contou com o nocaute brutal de Gadzhi Rabadanov sobre Marc Diakiese, além de uma bela finalização de Dalton Rosta diante de Sadibou Sy. No duelo principal da noite, Fabian Edwards - próximo adversário de Joshua - superou Impa Kasanganay por nocaute técnico no segundo round.