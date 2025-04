Lutador é preso acusado de violência sexual contra menor de idade

Escalado para fazer sua estreia no octógono do UFC no próximo sábado (26), Ahmad Hassanzada foi preso na última sexta-feira na cidade de Sacramento acusado de violência sexual contra uma menor de idade. As informações foram confirmadas pela reportagem da Ag Fight com o Departamento de Polícia local, que disponibilizou o boletim de ocorrência.



De acordo com o documento, o lutador do Afeganistão é acusado de praticar ato obsceno contra uma vítima menor de 14 anos - com o agravante de ser mais do que dez anos mais nova do que o agressor. Em um primeiro momento, sua caso foi registrado sem direito a fiança, mas posteriormente alterado para o valor de 400 mil dólares.



Hassanzada está detido no Sacramento County Main Jail e seu julgamento ainda não tem data para acontecer. Até o fechamento desta matéria, nenhum representante do atleta ou de sua equipe Alpha Male se manifestou publicamente sobre o ocorrido. No próximo dia 22 de abril, a primeira audiência sobre o caso será realizada, às 15h (horário local).

Luta cancelada

Na manhã deste sábado, Hassanzada foi substituído por Gage Young para o duelo contra Evan Elder, que será realizado no dia 26 de abril, em Kansas City. Em sua última luta, o atleta do Afeganistão superou Dylan Mantello no sétimo episódio do Contender Series 2024 e conquistou o seu contrato com o UFC.