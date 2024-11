Fortaleza x Flamengo: horário e onde assistir ao vivo o jogo do Brasileirão

Fortaleza e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira, às 20h (de Brasília), em partida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece na Arena Castelão.

A partida tem transmissão do Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

As duas equipes estão coladas na tabela e perderam uma posição com a vitória do Internacional. Por isso, tentam o bom resultado para seguirem firmes nas primeiras posições e, quem sabe, ainda sonhar com o título. O Fortaleza está em quarto, com 64 pontos, enquanto o Flamengo é o quinto, com 62. Palmeiras e Botafogo têm 70 cada e se enfrentam.