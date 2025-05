Onde vai passar Atlético-MG x Caracas pela Sul-Americana? Como assistir ao vivo

Atlético-MG e Caracas entram em campo hoje, às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Paramount+ (streaming —também disponível no UOL Play).

O Galo tenta voltar a vencer no torneio após o tropeço diante do Deportes Iquique. A equipe comandada por Cuca soma cinco pontos no Grupo H.