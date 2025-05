Transmissão ao vivo de Flamengo x LDU pela Libertadores: veja onde assistir

O Flamengo encara a LDU hoje, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025.

Onde assistir ao vivo? ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

A partida é decisiva para os cariocas. O Rubro-Negro ocupa a terceira posição no Grupo C, com cinco pontos, três a menos que a LDU, segunda colocada.