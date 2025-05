Vasco x Fortaleza: horário e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Já o Fortaleza busca a segunda vitória seguida. O Leão do Pici superou o Juventude por 5 a 0 na última partida pelo Brasileirão.

As duas equipes estiveram em campo no meio da semana. O Vasco perdeu para o Lanús por 1 a 0 na Sul-Americana, enquanto o Fortaleza empatou em 0 a 0 com o Bucaramanga na Libertadores.

Vasco x Fortaleza -- Campeonato Brasileiro 2025