Transmissão ao vivo de Racing x Corinthians: veja onde assistir

O Corinthians mede forças com o Racing-URU hoje, às 19h (de Brasília), no Centenário, em Montevidéu, pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025.

Onde assistir? A transmissão ao vivo do jogo será feita pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Alvinegro precisa vencer para continuar vivo na disputa pela classificação. Os brasileiros iniciaram a rodada na terceira colocação do Grupo C, com cinco pontos.