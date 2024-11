Sem clube, Marcelo vai a torneio de pôquer e ouve 'apelos' de torcedores

O lateral Marcelo prestigiou um torneio de pôquer em São Paulo e queria ao máximo evitar o assunto futebol, só que era inevitável. Ele até se esquivou da imprensa para não ser questionado sobre seu futuro nos campos ou sobre a polêmica saída do Fluminense, mas não escapou de pedidos de quem estava no evento e que ligou o modo torcedor ao vê-lo pelos corredores.

Evento de pôquer sem trégua de futebol

Marcelo foi convidado para o evento de celebração do pôquer como um esporte da mente. A modalidade recebeu a chancela oficial no último sábado (16), com anúncio feito durante o BSOP, o maior campeonato de pôquer da América Latina, sediado no hotel WTC Sheraton, na zona oeste da capital paulista. Com sede no Brasil, a WFP (Federação internacional de Pôquer) organizou a cerimônia para celebrar a conquista.

O jogador já chegou atraindo todas as atenções e foi solícito com os fãs. O ex-Real Madrid e Flu apareceu no local vestido em um impecável all-black: blazer, camisa, calça de alfaiataria e óculos escuros. Ele foi prontamente reconhecido pelos presentes, que logo começaram a pedir fotos e autógrafos. Marcelo atendeu a cada um deles durante toda a noite, cumprimentando e sendo tocado por muitos.