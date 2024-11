Leila diz por que cortou negócio com Gabigol: 'Palmeiras não é trampolim'

Presidente e técnico do Palmeiras mantêm parceria vitoriosa Imagem: Fabio Menotti/Palmeiras

Era Abel? Era Leila? "É uma 'Era Palmeiras'. É uma era vencedora porque o Abel não vence sozinho. Ele precisa do elenco, por isso que eu sou contra enaltecer quem quer que seja em um esporte coletivo. Você não consegue nada sozinho e tem que valorizar o conjunto. Mas isso o Abel valoriza demais. As pessoas colocam todo o mérito nele — e ele sabe que é muito bom —, mas também a nossa equipe é muito boa."

Abel é o maior técnico do Palmeiras? "Eu não tenho dúvida nenhuma disso, mas ele também conta com um clube extremamente organizado, com um elenco muito unido e com uma presidente muito firme, que honra com seus compromissos e que não tem medo de absolutamente nada. Ele sabe, e o elenco também, que pode contar comigo. Eu sou firme"

Início da relação com a Mancha. "Eu não era conselheira ainda, era uma patrocinadora. Aí, me aproximei, foi através do Carnaval. Tinha um funcionário nosso na Crefisa que tinha um relacionamento com a escola de samba, e aí falou se a gente não queria patrocinar o Carnaval pela Lei de Incentivo. Foi aí que se deu a aproximação, porque a torcida organizada é muito próxima à escola de samba. Sempre foram muito respeitosos comigo e com o meu marido. Inclusive, o presidente da escola de samba [Paulo Serdan] deu de presente pra gente um cachorro e meu marido colocou o nome de 'Mancha'. Aliás, vi gente dizendo que eu tirei o nome do cachorro de Mancha. É mentira. Eu jamais faria uma coisa dessa."

Fim da relação com a Mancha. "A coisa virou e me surpreendeu, sabe? Eles entenderam que poderiam administrar o Palmeiras junto comigo. Aí não é possível, não tem condição. Não posso deixar que uma parte da torcida do Palmeiras diga: 'esse tem que ficar, esse tem que sair'. Não é assim, não pode. Aí eu conversei com eles e falei: 'não é assim, tá?' E aí começou. Eles não entendiam, aí falei: 'então chega, vocês ficam pra lá, torcedor tem que torcer'. A administradora do Palmeiras sou eu."

Rixas com Textor. "Eu não me encontro com ele, mas se tiver que encontrar, é passado. Vamos lutar até o fim para o Palmeiras ser campeão brasileiro. Se for o Botafogo, parabéns para o Botafogo. É uma responsabilidade de nós, dirigentes, lutar contra essa violência absurda no futebol. Para mim, o grande motivo dessa violência é a impunidade. No dia que a pessoa souber que realmente será punido, a gente consegue diminuir com esse problema."