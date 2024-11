Mike Tyson quebrou a banca de durão? Só por alguns minutos

Mike Tyson é historicamente conhecido por ter uma postura dura, ríspida, que provoca medo. Além da força dentro do ringue, claro. Não à toa é chamado de Iron (ferro) Mike Tyson.

Mas a lenda do boxe quebrou, por alguns minutos, a banca de durão. Na terça (13), durante uma mesa redonda com sete jornalistas selecionados, entre eles o UOL, Tyson passou dez minutos com o rosto relaxado.

Estava confortável naquele ambiente, respondeu a todas as perguntas - até riu de uma pergunta do UOL. Lembre-se: era uma sala pequena, com, no máximo, 30 pessoas.