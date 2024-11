Mike Tyson cai na gargalhada ao responder quem ganharia entre ele e Rocky

Jake Paul durante mesa redonda em Irving, Texas Imagem: Ananda Portela/UOL

Paul tem o perfil provocador, ofereceu um bônus de US$ 5 milhões de dólares caso Tyson aguentasse mais do que quatro rounds na luta. Questionado pela reportagem do UOL sobre o motivo que o faz acreditar na vitória, ele foi firme na resposta: "As pessoas não sabem o quão bom eu sou."

Minha força, meu jab, minha agilidade. Eu já ouvi alguns oponentes dizendo que não imaginavam que eu era tão rápido e tão forte. Isso é o diferencial

Tyson e Paul não se encontraram na sala, cada um entrou separadamente e conversou com a imprensa por dez minutos. Apesar das provocações, a admiração que Paul tem por Tyson é nítida. Ele faz questão de ressaltar o tamanho do boxeador para o esporte e para o evento que ele ajudou a produzir. Paul é um dos fundadores da Most Valuable Promotion (MVP), empresa que organiza o evento da luta ao lado da Netflix.

Público dividido

Tyson e Paul se enfrentam no próximo dia 15, no AT&T Stadium em Arlington, no Texas. A Fight Week, ou Semana da Luta, com treino aberto, pesagem e coletiva de imprensa, acontece no Toyota Media Factory, em Irving, também no Texas. As duas cidades ficam a cerca de 27km uma da outra, e já dá para perceber um aumento no movimento da região.