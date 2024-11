Chuva e caos na F1: 'Vendi meu ingresso e fui embora antes da corrida'

"Não ter a experiência de ver de perto a homenagem do Hamilton — meu maior ídolo da F1 — ao Senna, sem dúvida o maior de todos os tempos, não escutar o barulho do motor de um carro histórico, é bem decepcionante. Só resta lamentar e ver os vídeos de outros que estiveram presentes", completou Thiago.

Thiago Lopes desistiu de ver o GP de São Paulo e vendeu o ingresso antes da corrida Imagem: Arquivo Pessoal

O pouco espaço na passagem dos portões, abertos parcialmente para conter o fluxo, ocasionou filas longas que contornaram o autódromo. Em depoimentos, pessoas contaram à reportagem que muitos torcedores forçaram a entrada, em uma espécie de "avalanche", uma vez que as filas não andavam.

É curioso que nem um jogo de futebol com 40 mil, 45 mil, os portões abrem uma hora antes do evento acontecer. Já na Fórmula 1, com mais de 200 mil pessoas, tiveram essa brilhante ideia. Obviamente não daria certo, como não deu. A gente viu na classificação boa parte dos setores vazios ali.

Thiago Lopes

O UOL tenta contato com o administrador do GP, Alan Adler, desde o último sábado (2). A assessoria do evento não respondeu aos questionamentos a respeito dos problemas nas catracas até a publicação. Em caso de resposta, este texto será atualizado.

Cambistas fazem 'a festa'

A ação de cambistas esteve a todo vapor nos arredores do Autódromo de Interlagos. Com as desistências de inúmeras pessoas, os comerciantes ilegais colocaram preços mais baixos para "zerar" o estoque.