Argentinos trazem 'clima de Copa do Mundo' em torcida por Colapinto na F1

Pato, que é de Rosário, a cerca de 400 km de Buenos Aires, foi de ônibus até o aeroporto da capital argentina e sofreu com horas de atraso. Quando finalmente conseguiu um voo, precisou fazer conexão no Rio de Janeiro antes de aterrizar em São Paulo. Foram 15 horas no trajeto.

Pato, fã argentino de Colapinto, viveu saga para chegar ao Brasil por conta da crise aérea no país vizinho Imagem: Arquivo Pessoal

É um sonho para mim. Eu sigo o Franco desde 2021, quando ele corria na Fórmula 3, com o Bortoleto, com todo esse pessoal. E, bom, eles começaram a crescer na Fórmula 2, e o Franco teve a sorte de estar na Fórmula 1.

Pato, fã de Colapinto, ao UOL

Todas as vezes em que Franco passou próximo aos setores A e G, o barulho foi alto. As maiores arquibancadas do Autódromo de Interlagos ficaram vibrantes com a reciprocidade do jovem piloto, que fez questão de demonstrar seu carinho para a torcida.

Entretanto, pela "seca" de referências na categoria, muitos brasileiros acabaram criando uma conexão com o único sul-americano na disputa da Fórmula 1.

A reportagem conversou com os criadores de uma montagem curiosa: bandeira da Argentina que leva os rostos de Ayrton Senna e Franco Colapinto. O item se tornou febre entre os brasileiros, que pedem foto no autódromo.