Carrasco do Real Madrid nunca tinha feito gol de falta e foi 'invenção' de técnico do Arsenal

A vitória do Arsenal, na ida das quartas de final da Liga dos Campeões, passou diretamente pelos pés de Declan Rice. O meio-campista foi responsável por dois gols de falta no 3 a 0 dos ingleses sobre o Real Madrid, atual campeão, e viajará à Espanha na próxima semana podendo garantir a vaga à semifinal mesmo com um revés por dois gols de diferença. Nada disso, no entanto, seria possível sem o treinador Mikel Arteta.

Os dois gols de Rice foram os primeiros do meio-campista em lances de falta em sua carreira, que soma 338 jogos por clubes. Separados por 12 minutos, os gols também foram os primeiros do Arsenal em cobranças de falta desde 2021. Contratado a peso de ouro para a temporada 2023/2024 (100 milhões de libras, equivalente a R$ 775 milhões na cotação atual), Rice nunca foi o homem da bola parada em Londres, mesmo no período em que defendeu o rival West Ham.

"Ele estava muito determinado. Um jogador que nunca marcou de falta antes em sua carreira. Quais são as chances?", afirmou Arteta, após o jogo disputado no Emirates Stadium, em Londres. Nos últimos anos, Martin Odegaard foi o encarregado das cobranças de falta do Arsenal. Foi também dos pés deles que a equipe marcou um gol de um tiro livre direto, em duelo com o Burnley, há cerca de quatro anos.