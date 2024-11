Sobrinha de Senna aprova escolha de Hamilton para pilotar McLaren icônica

A empresária Bianca Senna, sobrinha de Ayrton Senna e CEO da marca que carrega o nome do piloto, aprovou a escolha de Lewis Hamilton para conduzir a icônica McLaren do brasileiro no Autódromo de Interlagos.

Vai ser muito lindo. O Lewis é superfã do Ayrton, a escolha também foi muito legal. Ele está sempre aqui no Brasil fazendo homenagens, falando do Ayrton... Ele acaba sendo, como os outros pilotos de Fórmula 1, um embaixador que traz o Ayrton para as novas gerações. Bianca Senna, sobrinha de Ayrton Senna, ao UOL Esporte

O piloto britânico, da Mercedes, foi convidado pela organização do GP de São Paulo para uma volta na pista a bordo do modelo MP4/5B da McLaren, usado por Senna no bicampeonato de 1990 da F1.