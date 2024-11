F1 adia treino em São Paulo, mas previsão é de chuva amanhã; veja detalhes

A prova principal também deve ser disputada debaixo d'água, com chances acima de 80%. Mesmo se a F1 quiser adiar o início do GP em algumas horas, os pilotos terão, no mínimo, uma pista molhada.

Veja a previsão do tempo completa

Domingo, 8h: 86% de chance de chuva

Domingo, 9h: 76% de chance de chuva

Domingo, 10h: 80% de chance de chuva

Domingo, 11h: 88% de chance de chuva

Domingo, 12h: 83% de chance de chuva

Domingo, 13h: 82% de chance de chuva

Domingo, 14h: 86% de chance de chuva

Domingo, 15h: 84% de chance de chuva

Domingo, 16h: 85% de chance de chuva

Domingo, 17h: 84% de chance de chuva

Domingo, 18h: 83% de chande de chuva

Temporal na pista

A organização optou pelo adiamento definitivo por falta de visibilidade e acúmulo de água na pista. A decisão foi tomada pouco antes das 17h, quase duas horas depois do horário inicial do treino.

O dilúvio em Interlagos começou cerca de 45 minutos antes do início da classificação para o GP. Muitos raios e trovões atingiram a região, além de ventos fortes.