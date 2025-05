Judoca ouro em Paris mira Mundial inédito e brinca: 'Todas querem me bater'

Ciclo para Los Angeles-2028. "Los Angeles, ao mesmo tempo que parece estar tão longe, está tão perto, porque quatro anos passam voando. E vejo como uma chance de me tornar bicampeã paralímpica e fazer uma história".

O que ainda almeja? "Quero conseguir me tornar bicampeã paralímpica, conseguir ir para as Paralimpíadas bem, melhor do que eu já fui, conseguir alguns títulos que eu ainda não tenho, tipo Parapan, Mundial... A Paralimpíada foi uma realização para a minha carreira, mas eu tenho que entender que eu ainda estou muito nova e que eu ainda tenho muita coisa para viver, que tenho muitos outros títulos para conquistar. É uma oportunidade que eu tenho de fazer acontecer mais do que já aconteceu".

O ouro em Paris também trouxe uma maior visibilidade? "Não caiu muito minha a ficha, sabe? Às vezes, o pessoal: 'Nossa, Rebeca...', e eu fico tipo: 'Gente...' (risos), e está tudo bem, porque eu continuo sendo a mesma Rebeca de antes dos Jogos. Não tem diferença. Agora, tenho um título, tenho orgulho dele, mas ainda assim quero tratar sempre todo mundo muito bem, brinco com todo mundo, tiro foto. Sinto um prazer enorme em fazer".

Como chegou ao esporte paralímpico e como iniciou no judô? "O esporte sempre esteve muito presente na minha família. O meu pai jogou futebol, goleiro, durante um tempo. Meus pais sempre incentivavam muito a mim e a meu irmão a praticar esportes, foram muito atrás de recursos, de oportunidades para a gente mesmo. Tínhamos um apoio em São Bernardo, que é de onde eu sou, de uma associação que disponibilizava o esporte, para as crianças. Dali surgiram vários atletas, inclusive. Esse projeto, infelizmente, acabou finalizado por falta de verba. Passei um tempo sem praticar esporte algum e meu pai sempre falava: 'tem de voltar a praticar alguma coisa'. O meu irmão continuava no futebol.

Um rapaz da associação me ligou e falou que tinha um lugar que tinha judô: 'Vai lá testar, vê se você gosta. O sensei falou que está disposto a abrir oportunidade e treinar algumas pessoas com deficiência'. Eu fui e, já na primeira aula, me encantei. Pedi um quimono à minha mãe. Ela perguntou se eu não queria esperar umas aulas, porque quimono é caro. Acabou que ela comprou. Foi um amor à primeira vista. Graças a Deus eu tive um técnico [Eduardo] muito bom no início, que teve toda a paciência e aprendeu junto comigo como dar aula para uma pessoa com deficiência".