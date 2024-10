UFC: Dos Anjos busca recordes aos 40 anos enquanto planeja aposentadoria

Se engana quem pensa que Rafael dos Anjos luta apenas por lutar. O brasileiro ainda tem algumas metas dentro do UFC e sonha em bater alguns recordes.

Entrar pro Hall da Fama do UFC é uma coisa que eu tenho muita vontade e continuar quebrando alguns recordes. De repente mais vitórias no UFC, mais horas no octógono... São coisas legais que eu teria vontade de ter no meu currículo.

Rafael já superou a própria expectativa quanto à idade para a aposentadoria. Exemplos vividos por outros colegas do mundo da luta ajudaram o lutador a 'esticar a carreira'.

Mas ele não deixa de pensar no que vai fazer quando pendurar as luvas. Pelo contrário, o atleta já tem bem definido no que pretende investir após a aposentadoria.

Não tenho uma idade certa [para aposentadoria]. No início da minha carreira, eu tinha uma idade. Eu falei: 'vou parar de lutar aos 37 ou 38'. Só que eu ainda estava bem, lutando bem, treinando bem, então resolvi esticar um pouco mais isso. Eu já vi alguns amigos pararem e de repente parar muito cedo ou parar e voltar. A minha intenção é o dia que eu pendurar as luvas ser algo definitivo. Eu não pretendo sair do UFC e querer lutar em outro evento ou parar e resolver voltar.