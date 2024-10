Morre Maguila, outro subestimado herói do esporte brasileiro

No dia 10 de novembro de 2008, Maguila participou do programa Giro Esportivo na Rede Brasil. Falou de boxe, do seu amor pelo Corinthians, de mulheres bonitas e não se incomodou em atendeu o celular no meio do debate. Foto: Marcelo Rozenberg

Lado a lado o corintiano Maguila e o santista Milton Neves

Em 1987, durante o programa "Vem Comigo" da TV Gazeta-SP, Goulart de Andrade "enfrentando" Maguila. Foto: Reprodução

Em 15 de outubro de 2016, sua primeira aparição pública após deixar o Hospital Geriátrico Dom Pedro II, em São Paulo. Foto: UOL