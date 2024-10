Rayssa Leal dedica título do STU a técnico: 'Nunca fiz linha tão pesada'

No park, a britânica Sky Brown conquistou seu bicampeonato. Com a nota 90,50, ela desbancou a campeã olímpica nos Jogos de Paris, a australiana Arisa Trew, que terminou em segundo. A brasileira Raicca Ventura, atual campeã mundial, ficou em terceiro.

Estou feliz demais de estar no pódio com essas duas monstras, porque elas andam muito. Foi louca e bem emocionante essa final. Cada uma conseguiu fazer seis voltas, já estava bem cansada na última, mas essa é a essência do skateboarding. Queremos é andar muito e nos divertir. A gente já estava quase sem esperança, por conta de tanta chuva. Eu achava que não rolaria mais nada mesmo, porque já era noite. Daí, finalmente, parou de chover e só falei 'obrigada, meu Deus, a gente estava esperando muito por essa final'. E chegar ao pódio foi um desfecho lindo pra mim

Raicca Ventura

Mineiro da cidade de Pelé vence o paraskate streek

Kauê Augusto foi o campeão do paraskate street do STU Pro Tour Rio Imagem: Julio Detefon / STU

O campeão do paraskate street foi Kauê Augusto, de apenas 16 anos. Ele é natural de Três Corações (MG), mesma cidade do Rei Pelé. Felipe Nunes foi o segundo e David Soares o terceiro.