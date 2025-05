Botafogo busca a reabilitação diante do Internacional para acabar com desconfiança da torcida

O volante Gregore, que cumpriu suspensão, volta a ficar à disposição do técnico Renato Paiva. Diante deste cenário, o jovem Newton, que recebeu uma oportunidade, volta ao banco de reservas.

Sem peças importantes do elenco, Renato Paiva deve utilizar David Ricardo e Jair Cunha na zaga, e os atacantes Artur e Rwan Cruz no setor ofensivo, com Jeffinho e Igor Jesus, repetindo o esquema com quatro atacantes, tática adotada nas últimas partidas. Recuperado de um trauma na panturrilha esquerda, o meia Santiago Rodríguez volta a ser relacionado.

A principal dúvida está na lateral-esquerda, onde o jovem Cuiabano, destaque na vitória sobre o Carabobo, disputa a vaga de titular com o experiente Alex Telles.

A lista de desfalques é extensa: os zagueiros Alexander Barboza, com dores no pé esquerdo, e Bastos, com trauma no joelho esquerdo, o meia Savarino, em recuperação de uma lesão muscular na coxa direita, e os atacantes Matheus Martins e Mastriani, ambos com problema muscular na coxa esquerda.

O Internacional não vai ter Enner Valencia e Rafael Borré, seus principais atacantes. Ambos se recuperam de uma lesão grau dois no músculo posterior da coxa esquerda. Sem esta dupla, o técnico Roger Machado deve apostar no jovem Lucca, de 22 anos. Revelações da base, Ricardo Mathias, de 18 anos, e Raykkonen, com 16, também são opções.

A comissão técnica também não terá à disposição o volante Bruno Henrique. Titular contra o Corinthians, ele recebeu um cartão vermelho no duelo e cumpre suspensão. A ausência abre o caminho para Ronaldo, considerado um 12° jogador no time de Roger Machado, ganhar uma oportunidade entre os onze iniciais.