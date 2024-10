F1: Norris e Verstappen discordam após punição que deu pódio ao holandês

"Foi uma decisão precipitada, e eles não ouvem meu ponto de vista ou o da minha equipe ou o ponto de Max, o que não acho que seja a coisa mais correta", disse Norris, que lembrou da dificuldade de disputar posição com o agressivo Verstappen. "A questão é que, com Max, você tem que arriscar. As pessoas não entendem esse tipo de coisa. Com Max, você não pode simplesmente ficar indiferente."

Com o terceiro lugar e a vitória na sprint no sábado, Verstappen agora tem 57 pontos de vantagem com 146 pontos em jogo nas cinco últimas etapas da Fórmula 1. A próxima corrida será já no domingo (27), na Cidade do México.