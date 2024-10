F1: Leclerc exalta engenheiros e cita 'melhorias' no carro após vitória

O piloto monegasco disse que a Ferrari ainda quer o título de construtores. A briga está mais apertada depois do GP dos EUA. A equipe italiana é a terceira colocada, com 496 pontos, oito a menos que a Red Bull (504). A McLaren lidera com 544 pontos.

Foi uma boa primeira curva. Foi exatamente o que eu queria. Eu sabia que seria apertado e que eu poderia ser uma vítima, mas eu saí muito rápido e ganhei posições. O ritmo do carro estava muito bom. E isso graças aos engenheiros, que têm trabalhado muito. Eles trouxeram algumas melhorias. Todos estão trabalhando muito bem, estamos felizes. Ainda estamos de olho no título de construtores. É difícil, mas temos três corridas em sequência agora e vamos ver.

Charles Leclerc, piloto da Ferrari