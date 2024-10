Ritual, transplante capilar e mais: relembre curiosidades de Rafael Nadal

Jogadas com a canhota fizeram história. Com força e precisão, o tenista buscava jogadas incríveis, muitas vezes dificultando a recepção do adversário por serem realizadas com a mão esquerda. A canhota, no entanto, fica dentro das quadras: para dar seus autógrafos, Nadal escreve com a mão direita.

Rafael Nadal no ATP 500 de Barcelona de 2024. Jogador tem força impressionante com a canhota Imagem: Getty Images

O que aconteceu

Tenista anunciou que irá se aposentar do tênis profissional. Em sua publicação nas redes sociais nesta quinta-feira (10), Nadal revelou que vinha tendo dificuldades para manter o alto desempenho no esporte. "A realidade é que foram anos difíceis, especialmente esses dois últimos. Acho que não consegui jogar sem limitações", disse. "É uma decisão que obviamente é difícil, que demorei um pouco para tomar. Mas nesta vida tudo tem um começo e um fim, e acho que é o momento certo para colocar um ponto final no que tem sido uma carreira longa e mais bem-sucedida do que eu jamais poderia imaginar", completou.

Tenista sofre com síndrome desde os 18 anos. O espanhol tem osteonecrose do osso navicular, localizado na parte de trás do pé e que, por ter uma carga e estresse significativos, pode sofrer mais facilmente com fraturas. Ao perder a vasculização adequada, o local pode necrosar. A condição também é conhecida como síndrome de Müller-Weiss —uma doença degenerativa "crônica e incurável", explicou Nadal em 2022, antes de conquistar seu 14º e último título em Roland Garros. Por conta das dores, Nadal precisou descartar e até mesmo abandonar campeonatos, o que o fez despencar no ranking de melhores tenistas do mundo.