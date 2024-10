Estrelas do esporte e Real Madrid enaltecem Nadal: 'Uma das maiores lendas'

Estrelas do mundo do esporte se pronunciaram sobre a aposentadoria de Rafael Nadal, lenda do tênis.

O que aconteceu

Roger Federal lamentou o adeus do grande rival e amigo: "Sempre esperei que esse dia nunca chegasse". O suíço disse que foi uma honra dividir quadra com ele.

Cristiano Ronaldo exaltou o tenista espanhol: "Que carreira incrível". O jogador português destacou que a dedicação e paixão de Nadal foi uma inspiração.