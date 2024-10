'Rei de Paris': Nadal se aposenta com recordes e hegemonia no saibro

Nadal é o maior nome da história do saibro, com 63 de seus 92 títulos no piso. Tem recorde 479 vitórias e apenas 48 derrotas no saibro, com sequência de 81 vitórias consecutivas (entre 2005 e 2007).

Foi o primeiro tenista profissional a completar o career grand slam duas vezes e ganhar dois ouros olímpicos. Ele ganhou em 2008 no simples e em 2016 nas duplas, tendo sido inclusive porta-bandeira da Espanha nas Olimpíadas do Rio.

Foi campeão de um torneio da ATP em 19 temporadas seguidas, entre 2004 e 2022. Esteve no top-10 do ranking por 912 semanas consecutivas, entre 2005 e 2023.

Também é o recordista de vitórias contra tenistas no topo do ranking, com 23. Além disso, é o quarto maior vencedor de simples na Open Era, com 1.075.

Foi eleito o tenista do ano da ATP cinco vezes, em 2008, 2010, 2013, 2017 e 2019.

Ganhou quatro prêmios no Laureus, o Oscar dos Esportes. Ele foi escolhido como esportista do ano em 2011 e 2021, como revelação em 2006 e também recebeu o prêmio de "comeback" em 2014.