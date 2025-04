Palmeiras: Veiga tem luxação no ombro; meia não passará por cirurgia

Raphael Veiga não será desfalque do Palmeiras por muito tempo.

O que aconteceu

O meia passou por exames e teve diagnosticada uma luxação no ombro esquerdo, mas sem necessidade de intervenção cirúrgica. O meia Maurício teve um problema no ombro que precisou de cirurgia no início de fevereiro e ele só voltou a ser relacionado no jogo de ontem contra o Cerro Porteño.

O camisa 23 já iniciou os tratamentos com o Núcleo de Saúde e Performance do Alviverde.