Torneio de skate no Rio terá Rayssa, Barros, Akio e dois campeões olímpicos

No Paraskate ocorrerão finais tanto no Park quanto no Street. Já confirmaram presença entre os paratletas o brasileiro Felipe Nunes e o americano Dan Mancina.

Na edição 2023, ainda sob o nome "STU Open Rio", foram 41 participantes no Street. No fim, títulos para Rayssa Leal e para o argentino Matias Dell Olio. Já no Park, que teve um total de 48 nomes, os campeões foram Pedro Barros e Dora Varella. Já no Paraskate, modalidade Street, o vencedor foi justamente Felipe Nunes, uma das grandes referências mundiais.

O evento também terá atrações musicais através do "URB Music Tour" e os rappers Xamã e L7nnon já estão confirmados. Eles se apresentam nos dias 19 e 20, respectivamente. Além dos torneios de skate, haverá exposições, ativações de patrocinadores, desafios e marcas do universo urbano.