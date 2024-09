Corinthians x Fortaleza: onde assistir e horário da Sul-Americana

O Timão deve ter um time mais próximo do ideal na arena depois de ganhar do Atlético-GO por 3 a 0 com força máxima pelo Brasileirão.

O Leão poupou alguns titulares na vitória de 4 a 1 sobre o Bahia no fim de semana e busca o "milagre" na capital paulista. Uma vitória de dois gols de diferença levaria a decisão para os pênaltis. Saldo de três classificaria o Fortaleza diretamente.

Prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Fagner (Matheuzinho), Félix Torres, André Ramalho e Matheus Bidu; Charles, José Martínez, Breno Bidon (Rodrigo Garro) e Igor Coronado; Talles Magno (Romero) e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi e Felipe Jonatan; Zé Welison, Matheus Rossetto (Hércules) e Pochettino; Marinho, Lucero e Breno Lopes. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Corinthians x Fortaleza -- Sul-Americana

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Data e hora: 24 de setembro de 2024, terça-feira, às 21h30 (de Brasília)

Transmissão: Premiere