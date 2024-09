Memphis ou Depay? Por qual nome o atacante prefere ser chamado

"Eu nunca o perdoarei, não me chame de Depay, me chame de Memphis", disse o jogador à BBC, em relação à partida de seu pai quando ele era criança. "Essas coisas são parte da minha vida. Não são parte do futebol. São coisas diferentes. Eu tenho uma vida ao lado do futebol".

Memphis, hoje com 30, teve uma vida difícil em sua cidade natal, Moordrecht, quando jovem. Ele começou a usar drogas aos 12 anos, após sofrer espancamentos frequentes de crianças que moravam com ele, informou o Sporting News. O jogador superou suas dificuldades na adolescência, tornando-se estrela do futebol holandês quando completou 20 anos.

A carreira do atleta é marcada por passagens em grandes times europeus. Antes de chegar ao Corinthians, Memphis jogou pelo PSV Eindhoven, Manchester United, Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid. No Manchester United, em 2015, ele estreou na Liga dos Campeões marcando dois gols e dando uma assistência na vitória por 3 a 1 sobre o Club Brugge.

No Manchester United, ele vestiu a camisa número 7, um número icônico. A camisa já foi usada por jogadores lendários como Cristiano Ronaldo e George Best. Louis van Gaal, técnico na época, elogiava o desempenho de Memphis, lembra o Sporting News.

Van Gaal, que já havia treinado Memphis na seleção holandesa durante a Copa do Mundo de 2014, declarou que estava tão satisfeito com a atuação de Memphis contra o Club Brugge que brincou dizendo que queria "beijá-lo". O técnico destacou que o jogador nunca está satisfeito e sempre busca melhorar, informou a BBC.

Depay também brilhou nas seleções internacionais. Ele participou das Copas do Mundo de 2014 e 2022 pela seleção da Holanda. Ao longo dessas competições e da Eurocopa, ele disputou várias partidas e se destacou com gols importantes.