Corinthians usa 'modelo Ronaldo' e vai pagar 17% de Depay, diz Marília Ruiz

Durante o Fim de Papo desta terça (10), a jornalista Marília Ruiz explicou como será a partilha do valor investido para a contratação de Memphis Depay pelo Corinthians, que pode chegar a R$84 milhões.

O Corinthians vai arcar apenas com 17% do montante, enquanto a Esportes da Sorte pagará 68% do valor. Além disso, ações de marketing, em parceria entre clube e Depay estão previstas no acordo, como foi com Ronaldo.