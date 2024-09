Atleta da NFL que jogou no estádio do Corinthians detona gramado: 'Lixo'

O defensive tackle Kenny Clark, do Green Bay Packers, detonou a qualidade do gramado da Neo Química Arena, estádio do Corinthians, dias após sua equipe ser derrotada pelo Philadelphia Eagles no local.

O que aconteceu

Kenny Clark disse que o gramado estava "um lixo". O jogador citou jogos na neve e na chuva para dizer que "nunca jogou em um campo como aquele".