Remo defende invencibilidade em busca do G-4 e trio quer respirar na Série B

A sexta rodada seguirá com quatro jogos no domingo. O Athletico-PR entra em campo, assim como os paulistas Novorizontino e Botafogo, além do clássico catarinense entre Chapecoense e Criciúma. Goiás e Avaí jogam na segunda-feira e outras duas partidas vão encerrar a lista na terça-feira.

Confira os jogos da 6ª rodada da Série B:

SÁBADO

16h

Remo x Amazonas

20h30