Ceará e Vitória fazem jogo para abrir distância da zona de rebaixamento do Brasileirão

Para os cearenses, a partida representa a chance de confirmar a força dentro de casa e se manter entre os dez primeiros. Já os baianos tentam reencontrar o caminho das vitórias longe de seus domínios, onde ainda não venceram nesta edição da Série A.

Tanto o Ceará quanto o Fortaleza optaram por mandar seus jogos no Presidente Vargas. A decisão foi tomada para preservar o gramado da Arena Castelão, que vem recebendo uma sequência intensa de partidas e apresenta sinais de desgaste.

Do lado do Ceará, o técnico Léo Condé deverá manter a base da equipe que enfrentou São Paulo e Palmeiras nas últimas rodadas. A principal referência do time segue sendo o atacante Pedro Raul, que vive boa fase e tem se destacado com a camisa alvinegra, sendo um dos artilheiros da temporada.

"Se a gente repetir o padrão de atuação das últimas rodadas, vamos poder brigar no Brasileirão e também na Copa do Brasil. O Vitória é uma equipe forte, com um grande treinador, mas temos tudo para sair com os três pontos", afirmou Condé, demonstrando confiança na sua equipe para o duelo em casa.

No Vitória, o técnico Thiago Carpini contará com um reforço importante para o duelo em Fortaleza. Recuperado de uma tendinopatia no tendão patelar do joelho direito, o meia Wellington Rato está novamente à disposição após desfalcar o time nas últimas rodadas. A presença do camisa 10 pode ser determinante para um setor de criação que vem oscilando neste início de campeonato.

Por outro lado, o departamento médico ainda concentra atenções. O atacante Carlos Eduardo iniciou tratamento por conta de uma lesão no músculo posterior da coxa. Renato Kayzer e Willian Oliveira, que já estavam em recuperação, seguem fora - o primeiro por uma lesão na coxa, e o segundo, no joelho.