Dia 2 do Pan 2023: Brasil tem ouro na natação e até 'cão amigo' na maratona

O país, agora, tem 11 medalhas na modalidade, contando com uma conquista histórica.

Maria Fernanda Costa faturou a medalha de prata nos 200m livre, Murilo Sartori ficou com a medalha de bronze nos 200m livre masculino e Vinicius Lanza ganhou a prata nos 100m borboleta.

Alexia Tavares Assunção, por sua vez, garantiu a primeira medalha do Brasil nos 200m costas após ficar com o bronze.

Imagem: NICOLAS KLEIN/PHOTOSPORT/NICOLAS KLEIN/PHOTOSPORT

Skate tem novas medalhas

Raicca Ventura, de 16 anos, chegou ao pódio após fortes emoções. Ela sofreu com quedas nas primeiras tentativas e alcançou sua melhor nota apenas na volta final, garantindo a prata no park. No masculino, Augusto Akio também ficou com o vice.