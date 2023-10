Por que campeã de 13 anos no skate park usa pena de pato no capacete

A canadense Fay Ebert foi a única atleta a superar a brasileira Raicca Ventura no skate park e ficou com medalha de ouro no Pan 2023. Além de prodígio em cima das quatro rodinhas, a jovem de 13 anos se destaca por uma paixão nada convencional: por patos.

Fay Ebert tem dois patos de estimação. A jovem mora com a família em Toronto, a cidade mais populosa do Canadá, mas cuida de animais que normalmente habitam ambientes rurais.

Ebert faz questão de levar o carinho pelos patos a todas as provas que disputa. Ela sempre usa pena de um deles no capacete, e não foi diferente nos Jogos Pan-Americanos.