A equipe feminina de ginástica artística do Brasil, medalhista de prata no Mundial três semanas atrás, repetiu a conquista neste domingo em Santiago (Chile), no Pan. Com praticamente a mesma equipe que estava na Antuérpia (Bélgica), as brasileiras só ficaram atrás de bom time B dos Estados Unidos. O Canadá faturou o bronze.

Diferente do Mundial, que tem eliminatórias que valem para todas as provas, e depois uma final por equipes, no Pan a fase classificatória, que foi disputada hoje, já entrega medalha às melhores equipes. O Brasil somou 161,564 pontos, contra 165,196 dos EUA. Duas apresentações ruins nas assimétricas, de Jade Barbosa e Carolyne Pedro, impediram uma nota mais alta. Mesmo sem quedas, o ouro não viria.

Como previsto, Rebeca Andrade não se apresentou no solo, para preservar o joelho três vezes operado. Com isso, ela não competiu por vaga na final do individual geral, que premia a ginasta mais completa, e em que ela foi vice-campeã mundial. Flávia Saraiva é forte candidata a estar no pódio desta prova, amanhã. Já Rebeca passou à final do salto como (muito) favorita. Nas assimétricas e na trave, ela teve a segunda melhor nota.