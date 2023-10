Revezamento ganha ouro e Brasil fecha o dia com 5 pódios na natação do Pan

Vinicius Lanza conquista a prata

Nos 100m borboleta, Vinicius Lanza ganhou a prata após fazer um tempo de 52.52. O norte americano Lukas Miller foi o vencedor, com 51.98, e o compatriota Arsenio Bustos ficou com o bronze (52.60).

Medalha histórica nos 200m costas

Alexia Tavares Assunção garantiu a primeira medalha do Brasil nos 200m costas após ficar com o bronze, com tempo de 2:13.31. Helen Noble, com o recorde pan-americano (2:08.03), assegurou o ouro, acompanhada pela também norte-americana Reilly Tiltmann (2:12.79), com a prata.

PROGRAMA DESTINO: PARIS

Durante o Pan 2023, todos os dias o UOL fará a transmissão do programa Destino: Paris, às 19h, para comentar os principais eventos de Santiago com ilustres convidados. Acompanhe aqui.