Do Japão ao futsal: Tatinho largou o futebol e virou campeão no Corinthians

"O Corinthians mudou muita coisa na minha vida, foi o clube que me abriu as portas, que me colocou no cenário nacional. Eu sou muito grato ao clube. O Corinthians para mim é tudo, tenho uma gratidão eterna".

E foi pelo Timão que ele também realizou outros dois sonhos: ser campão da Liga Nacional no ano passado e vestir a camisa da seleção brasileira. Em setembro, Tatinho representou o país na Copa das Nações.

"Minha história no Corinthians é maravilhosa, a pessoa que eu sou hoje, devo muito ao Corinthians, que me abriu as portas para poder mostrar meu trabalho até chegar na seleção. O clube me deu a chance de ir para a seleção e de ser campeão", analisou.

O Corinthians também abriu as portas para Tatinho no futsal europeu. Ele já tem um acerto para defender o Sporting, de Portugal, a partir do início do próximo ano.

Tatinho durante jogo da seleção brasileira Imagem: Reprodução/Instagram

O camisa 2 evita falar sobre a negociação. No momento, o foco é conquistar mais uma Liga Nacional pelo Timão, o que seria uma despedida no melhor estilo possível.