Ex-Corinthians da seleção de futsal recusou campo e supera sombra de Falcão

Muito feliz de ter realizado esse sonho com meu grande ídolo. Jogar junto com ele na seleção. No meu início, quando tinha 20 anos e surgi no Corinthians, sempre era associado como o 'Novo Falcão'. No início, não sabia lidar muito com essas coisas.

Com o passar do tempo, coloquei a cabeça no lugar, vi que não queria fazer uma história ligada a ele. Queria fazer a história do Leandro Lino, e acho que estou conseguindo isso, tanto pelas coisas que faço dentro de quadra como pelos títulos conquistados. Mas ficava muito feliz também, afinal, quem não quer ser comparado com seu ídolo?

Nova Copa e parceria

Leandro Lino começou no Corinthians e está há oito anos no Magnus Imagem: Gabriel Siqueira/Decathlon

Aos 28 anos, o jogador espera o chamado para defender o país novamente em um Mundial na edição deste ano. Ele foi convocado para os últimos amistosos preparatórios, deixou o dele na derrota para a França e agora aguarda a chegada de junho para ter seu nome na lista oficial para o torneio — que será disputado entre 14 de setembro e 6 de outubro, no Uzbequistão.

Enquanto aguarda a cereja do bolo da sua carreira, Lino assinou com a Decathlon kipsta. Ele fechou contrato por quatro anos e será embaixador da marca. O vídeo da reportagem foi gravado pela Decathlon Brasil e pela Flow Prod e cedido ao UOL.