Teo José fecha acordo para narrar a Liga Nacional de Futsal no YouTube

A equipe montada pelo canal da LNF conta ainda com Gui Maia, Raony Pacheco, André Bastos e Gerson Junior nas narrações. Entre os comentaristas, estão Índio, Sandrinho, Fabinho e Paulinho Japonês.

"A LNF deu um passo enorme nessa temporada, passando a produzir e distribuir 100% dos jogos. Com todas as transmissões abertas em nosso canal do YouTube, esperamos ampliar nosso alcance, rejuvenescer nosso público, dar mais visibilidade aos nossos patrocinadores e parceiros e trazer mais investimento para a LNF", disse o diretor de marketing e comunicação da LNF, Ricardo César.

A produção das transmissões será da empresa Five Media. O canal da LNF terá ainda a estreia de um programa semanal sobre a competição, que será publicado às quintas-feiras, sempre na faixa das 19h30 (horário de Brasília), com apresentação de Máurio Galera.

LNF renova acordo com a Globo

Além das transmissões de todos os jogos de graça no YouTube, a Liga Nacional de Futsal vai continuar sendo exibida pela Globo nos próximos dois anos. O acordo prevê a transmissão de 40 partidas ao longo da temporada no sportv, que terá as segundas-feiras como o dia principal para exibição de seus jogos.

De acordo com a tabela oficial presente no site da LNF, a primeira transmissão do sportv será Umuarama x Jaraguá, no próximo sábado (23), às 20h. Na segunda rodada, o canal pago da Globo tem sinalizada a exibição de Foz Cataratas x Jaraguá no dia 1º de abril, segunda-feira, também às 20h.