'VAR' do futsal tem nome diferente e desafio de técnicos como na NBA e NFL

Enquanto o VAR está cada dia mais consolidado - e polêmico - no futebol e em outros esportes, no futsal ele ainda dá os primeiros passos. Mas a Liga Nacional de Futsal (LNF) proporcionou um grande avanço nessa questão para a competição deste ano.

O UOL transmite ao vivo jogos das ligas masculina e feminina de futsal

Todos os jogos da fase final da Liga em 2023 contarão com o auxílio do vídeo para a arbitragem. A novidade, que recebe o nome de Vídeo Suporte (VS), já entrou em vigor nas partidas desta sexta-feira (13). Como comparação, em 2022 a tecnologia foi usada a partir da semifinal.