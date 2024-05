Jogadores de futsal são atingidos por enxurrada e precisam de resgate no RS

A Defesa Civil do RS e o Governador Eduardo Leite mantém monitoramento constante com avisos e orientações em suas redes sociais.

A FAB (Força Aérea Brasileira) enviou na manhã desta quarta dois helicópteros do 2º Batalhão de Aviação do Exército e 16 militares do Grupo de Busca e Salvamento da Aviação do Exército para auxiliar na remoção de famílias ilhadas, localização de desaparecidos e resgate de vítimas.