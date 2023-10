Taboão/Magnus domina, goleia Serc e vai à semi da Liga Feminina de Futsal

O primeiro tempo acabou com 2 a 0 e com uma Serc exigindo da goleira Flavi. Mas a qualidade do Magnus prevaleceu no segundo tempo.

Enquanto o time de Mato Grosso do Sul fez um único gol nas duas partidas, o Taboão fez 11 gols. Um completo domínio.

E a vaga na final da Liga Feminina de Futsal vai ser definida diante do Famale (SC), que também não teve muitas dificuldade de passar pelo Barateiro. (SC).

Destaques