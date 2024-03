Penalty apresenta icônica Max 1000 com novas cores para a prática do futsal

O lançamento ocorreu durante a Supercopa do Brasil, torneio que inaugura a temporada do futsal brasileiro, e a bola será a escolha oficial para o Campeonato Brasileiro de Futsal.

A bola recebeu o selo Fifa Quality Pro, atestando sua qualidade e passagem por testes rigorosos.

Estamos muito felizes com o relançamento da Max 1000 que representa não apenas a evolução contínua da nossa tecnologia, mas também um compromisso sólido com a ecologia e a paixão pelo esporte.

Damiano Sanna, Gerente de Marketing e Relações Esportivas da Penalty

A Penalty criou um vídeo que destaca a evolução do futsal, conectando o passado com o presente, apresentando um amistoso entre o Time Penalty e as Lendas Penalty.