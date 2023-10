Gêmeas paraguaias brilham no futsal brasileiro e já confundiram árbitra

Dentre os oito irmãos da família Britez, o talento com a bola no pé ficou para as gêmeas Andrea Lorena e Andrea Paola, de 25 anos. E quis o destino que as paraguaias viessem ao Brasil para se transformar em dois dos grandes nomes do futsal mundial.

O UOL transmite ao vivo jogos das ligas masculina e feminina de futsal

Lore e Pao, como são conhecidas, estão entre os principais destaques do Taboão Magnus, um dos clubes mais vencedores da modalidade no Brasil e no mundo, e ambas jogam de ala. A parceria de vida natural pela relação de irmãs gêmeas foi para as quadras e deu muito certo.