Barateiro bate Londrina por 8 a 0 e mantém 100% na Liga Feminina de Futsal

O Barateiro Havan Futsal aplicou uma goleada por 8 a 0 sobre o Londrina Futsal, na Liga Feminina Futsal. Com três gols, Calou foi o destaque da partida — Thalitinha, duas vezes, Meiriane, Kassi e Giselle completaram o placar.

Com o resultado, o Barateiro mantém os 100% de aproveitamento na competição, com 12 pontos em quatro jogos. Já o Londrina permanece com apenas um, e ainda busca o primeiro triunfo.

O time de Santa Catarina volta à quadra no dia 31, em visita à ADTB (PR) no Telêmaco Borba. O Londrina joga novamente no próximo dia 8, quando enfrenta o Female (SC), em Chapecó.