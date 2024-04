Dudu lamenta violência em Palmeiras x Corinthians no futsal: 'Inadmissível'

O atacante Dudu, do Palmeiras, utilizou seu perfil no Instagram para lamentar o episódio de violência que acontece no clássico entre Palmeiras e Corinthians, pelo sub-18 do futsal, na decisão do Campeonato Metropolitano, na manhã deste sábado (27).

Um dos filhos de Dudu, Pedro, de 10 anos, atuou nas categorias de base de futebol do clube. No último ano, o garoto assinou seu primeiro contrato com o Palmeiras.