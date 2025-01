Fernando é o mais gente boa

O volante Fernando, do Internacional, foi eleito o jogador mais 'gente boa' do Brasil em 2024.

Fernando teve 13,5% dos votos. A segunda colocação teve um empate quádruplo com 8,7% dos votos: Deyverson, do Atlético-MG, Renê, do Internacional, e Lucas Moura e Rafinha, ambos do São Paulo.

Outros três jogadores empataram logo abaixo com 5,4%: Alan Patrick, do Inter, Nenê, do Juventude, e Yuri Alberto, do Corinthians.

"Qual o jogador mais 'gente boa' do futebol brasileiro", foi a pergunta feita pelo UOL aos atletas.