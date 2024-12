Pesquisão 2024: Daronco é eleito o pior árbitro do futebol brasileiro

Anderson Daronco foi eleito o pior árbitro do futebol brasileiro em 2024, na opinião dos atletas ouvidos pelo Pesquisão UOL. Ele é escolhido novamente após ter sido selecionado em 2022.

Em eleição acirrada, Daronco recebeu 21% dos votos.

Wilton Pereira Sampaio ficou com a segunda posição, com 18,4%. Marcelo de Lima Henrique fechou o top 3, com 13,2%.